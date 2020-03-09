高市府衛生局統計，目前居家檢疫、居家隔離有900多人，但有民眾不遵守相關規則，還外出趴趴走，像是看病、取貨、釣蝦、唱歌等五花八門，甚至是亂造謠疫情，依據違反《傳染病防治法》開罰，累計裁罰50件，罰金視情節輕重而定，最重到100萬元。

「他們的理由都不是理由！」衛生局簡任技正潘炤穎指出，有的人說要出去買菜、看病、寄信、買東西、接小孩、超商繳費，之前還有釣蝦、擺攤，最近比較沒那麼「瞎」，但違規就是違規。

潘炤穎表示，針對居家檢疫、居家隔離的民眾，政府會公發一支手機，配有單獨的門號跟SIM卡，必須隨時暢通，斷線也會通知，因此不能沒有電；如果沒有「防疫手機」的話，相關人員一天會打兩次室內電話掌握行蹤。

高市衛生局統計，因違反新冠肺炎相關規定裁處件數總計50件，其中確診個案1件（裁罰6至30萬元）、居家隔離3件（裁罰20至100萬元）、居家檢疫38件（10萬至100萬元）、散播疫情謠言7件（10萬至100萬元）、其他1件（3000元至1.5萬元）。

高市府建置居家檢疫及居家隔離關懷服務中心網絡，跨局處整合衛生局、社會局、民政局、環保局及行政暨國際處等資源，以全方位滿足居家檢疫民眾之健康、身心需求，同時針對獨居或全家被隔離者有專人協助溫馨送餐（每天更換菜色）、收垃圾（連絡電話7134000轉1234、723-0250）。

衛生局提醒，市民如因嚴重特殊傳染性肺炎疫情感到焦慮、恐慌、精神不集中、失眠或容易作惡夢等症狀，想要找人談一談，可撥打衛生福利部24小時免付費安心專線1925（依舊愛我），高雄市政府衛生局也有心理關懷的服務資源，歡迎市民朋友多加利用（心理關懷專線7134000轉5418或5419）。

(中時 )