黃暐瀚。（取自臉書）

對於未收到中共賀電，國民黨新任黨主席江啟臣8日發表聲明強調，尊重中共當局的考量，是否給予賀電，都不會影響他推動改革的腳步。

政治評論家黃暐瀚在臉書表示，這是從連戰訪問大陸之後，國民黨第一次有「黨主席」就任，未收到中共的「賀電」。

外界觀察，是不是因為江啟臣選舉時強調要修正「九二共識」？又或者敗選之後，共產黨已經放棄與國民黨交往？總之，習近平的賀電，沒有來。

黃暐瀚分析，站在「國共互動」的基礎上，缺了對岸的賀電，自然降低國民黨與大陸交流的正面能力，這點無可迴避。

但是站在台灣的選舉角度來看，沒有收到對岸賀電的國民黨，也許正好可以企圖走回「台灣主體」路線，也可以甩掉紅色大帽子。

不過黃暐瀚最後「大哉問」：「會因為中共不發賀電，台灣年輕人就會支持國民黨嗎？」黃暐瀚篤定給一個答案：「當然是不會的」。此後，江啟臣的「親美、友日、和中」之路，荊棘滿佈，艱困難走。

(中時電子報)