展現國際教學特色，亞洲大學向下扎根到高中，不但針對全台重點高中進行人才培育，也攜手法國蒙貝利耶商學院、加拿大維多利亞及英國德蒙福特等國際15所知名大學，推動「高中＋亞大＋國際名校」雙聯學位一條龍計畫，目前已有30名學生分別取得英國北安普敦大學、美國凱斯西儲大學等校學位。

亞洲大學指出，3年前開始執行國際移動力「318」計畫，針對學生必備的「3」種語言與能力、輔助4年至少出國「1」次、輔助學生通過「8」大管道出國研修計畫奏效，學生國際移動力越來越強；另也針對高雄女中、明道中學等重點高中，從高一輔導有計畫出國的學生，推動「3＋2＋2」跨國跨校人才培育計畫，輔導學生出國並取得國外名校雙聯學位。

亞大強調，配合此一條龍計畫，學校與英國德蒙福特、美國凱斯西儲、澳洲西雪梨等15所大學簽訂雙聯學位，分別以「3加1」或「2加2」方式完成學業。另也推動「世界名校交換生亮點計畫」，去年共輔導83名學生赴新加坡國立大學、南洋理工大學、香港大學或日本長崎大學等國際知名大學暑修；補助493位學生到美國凱斯西儲、加州州立、舊金山州立大學、英國德蒙福特大學、澳洲西雪梨大學、義大利威尼斯、佛羅倫斯大學、西班牙巴塞隆納自治大學、日本近畿大學等37所姐妹校當交換生、研修、實習。

亞大校長蔡進發說，去年學校共輔助839位學生出國，其中701人分赴37所姊妹校修習雙聯、交換生或研修、實習等課程，許多學生一進入亞大就讀，即開始規畫出國際畫、並爭取運用校內各項資助，蔚為風氣。

根據《Cheers》雜誌2020年調查，亞大「外國交換生人數」達1056人、全台第一，另「台灣赴海外的交換人數」也是全台成長最多、漲幅達107.94％。亞大國際學院院長陳英輝說，在海外實習方面，外文系有76人赴新加坡樟宜機場實習、經管系46人到東南亞國家實習，每年海外實習人數達數百人、部分實習結束即在國外就業。

(中時 )