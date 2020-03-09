石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯談判破裂，沙烏地阿拉伯計畫增產及打減價戰，油價上週五（6日）下挫10%後，今天再暴挫逾20%，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）也表示，避險資金繼續大舉流入美國國債及黃金等資產，美國10年期國債收益率今天曾經跌破0.5%。

市場已預期美聯儲下週再降息50個基點，目前短年期收益率因央行寬鬆而下挫相對合理，但長年期收益則未免太低。瑞銀預期疫情在未來兩個月大致受控，風險資產價格將回升，長年期國債收益也終將反彈。從當前發展趨勢來看，疫情在二季度可能於成熟地區蔓延，避險資金持續追逐黃金，金價今天已突破1700美元，瑞銀估計短期內衝高至1700至1800美元。股市前景方面，在基準情景下，預期成熟及新興市場盈利分別以低單位數及10%成長，並繼續偏好新興市場。

瑞銀最新調低了油價預期，布蘭特油價6、9及12月末目標分別降至40、45及50美元（原來：62、64及64美元），WTI油價目標則低於布蘭特3美元。未來數天至數週，不排除布蘭特油價進一步下跌至30美元。不過，產油國無法長期承受油價過低，並將重啟減產談判，加上疫情受控及經濟增長回升，預期油價在下半年復甦過來。

歐央行本週四（12日）舉行貨幣政策會議，但投資者更關注上週已緊急降息的美聯儲，下週三（18日）會否進一步寬鬆。根據芝加哥商業交易所的Fed Watch工具，市場預期美國再減息75及100個基點的概率分別約86%及14%。

(時報資訊)