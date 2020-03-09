記憶體模組廠十銓科技（4967）2月營收4.41億元，與1月大致相當，旗下SSD、電競、工控銷售量均成長，公司預期DRAM及NAND Flash今年價格上漲，並將持續衝刺高利潤產品線，看準5G、資料中心、AI拉貨商機，將帶動整體營運逐季成長。

十銓2月營收4.41億元，月增率0.47%，年減8.95%；1-2月營收8.8億元，較2019年同期減少17.83%。

十銓指出，儘管受疫情影響業績，預期景氣復甦遲早之事，採購只是遞延而非需求消失；十銓積極爭取伺服器及資料中心訂單客戶，以利全球出貨量與銷售額續升。

此外，受疫情影響，中國、南韓等記憶體產量受阻情況下，台廠可望受惠轉單效應，預計3月及第二季市場價格持續向上；但若疫情持續擴散，恐怕直接衝擊產業上下游供應鏈，恢復期加上消費端購買力回溫，預計最快第二季轉好，並將持續觀察是否出現變數。

十銓2月SSD、工控產品線銷售依舊亮眼。主力電競及標準記憶體產品因疫情帶動宅經濟發威，全球出貨量持續增溫，SSD(固態硬碟)出貨量更較去年同期成長近36%；工控出貨量相較上月提升8%。

依據研調機構Gartner預估，今年伺服器成長約4%，AI相關布建市場需求強勁。十銓看好2020年DRAM及NAND Flash現貨價及合約價雙雙起漲，大型數據中心布建帶動記憶體需求逐步竄升，第一波待陸廠復工後，DRAM採購回補備貨；第二波為5G、伺服器、雲端資料中心；第三波為NB、PC容量劇增的替換潮。

(時報資訊)