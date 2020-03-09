連鎖餐飲集團六角（2732）受新冠肺炎疫情影響轉投資子公司杭州瑞里門市延後開業，2020年2月自結合併營收雙位數「雙降」至近2年低點，累計1～2月合併營收年減10.44％，仍創同期次高。不過，公司認為疫情對「Chatime日出茶太」營運成長動能無虞。

受營運動能轉弱，以及台股今（9）日早盤重挫逾300點影響，六角今日股價開低走低，終場重挫6.67％、收於全日最低點140元，回測去年10月中以來4個月波段低點，成交量大增7成至1105張。三大法人近期持續偏空調節，上周賣超374張、今日續賣超182張。

六角2020年2月自結合併營收2.47億元，較1月3.39億元減少達26.89％、較去年同期3.09億元減少達19.9％，降至近2年低點。累計1～2月合併營收5.87億元，較去年同期6.99億元減少達10.44％，仍創同期次高。

六角透過轉投資56％的杭州瑞里布局中國大陸，對六角營收貢獻約25％。投顧法人指出，六角2月營收表現低於預期，主因中國大陸疫情影響，杭州瑞里營收衰退達80％所致。不過，目前開工率已達70％，預期中國大陸3月營收可望回復。

投顧法人認為，杭州瑞里布局為杭州約50％、東北及雲南各25％，對六角整體營收貢獻約25～27％。但首季為中國大陸茶飲銷售淡季，僅貢獻六角營收約15％，其中杭州地區對營收貢獻約7～8％，若首季均未營運僅影響六角獲利5％，對六角整體獲利影響有限。

此外，六角1月底決議斥資3.6億元，取得天恩粉圓公司9成股權，預計3月起開始認列營收，可望帶動營運動能顯著回升至去年下半年高檔。隨著營運逐步好轉，對六角維持「買進」評等、目標價250元。

(時報資訊)