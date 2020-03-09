威潤(6465)今(9)日公布最新營收資訊，2月營收不受新型冠狀病毒影響，繳出雙升的好成績，由於威潤生產廠商集中台灣，故目前整體生產及銷售幾乎未受此次疫情影響，反而有機會受惠轉單效益。

威潤不受新冠肺炎疫情影響，威潤2月營收淨額為1965萬元，月增加21.91%，年增加46.71%，繳出雙升佳績；累計前2月營收達3576萬，較去年同期增加2.8%。

威潤生產工廠在台灣，且公司自成立以來即未耕耘大陸市場，故目前整體生產及銷售幾乎未受此次疫情影響，反而有機會受惠部分轉單效益。威潤指出，不少大陸衛星定位監控產品製造商受到疫情影響產能受困，公司已陸續接獲來自北美、日本的客戶詢問，其中包括市場成長潛力驚人、裝機數量大的入門型機種大型專案，可望陸續貢獻營收。

威潤表示，2月於重點市場北美、日本的營收續增，與上月及去年同期相比均有顯著成長，北美市場方面，威潤1、2月已出貨千台以上的4G衛星定位監控產品給北美有換機需求的大型客戶進行測試，目前收到的回饋均相當正面。隨著3G轉4G通信的換機潮逐漸發酵，帶動之營收效益有望自下半年開始看到顯著的成長；日本市場方面，2月份除了認列日本第二大機車製造商ODM專案之委託設計(NRE)營收外，威潤業務團隊也積極拜訪多家潛在客戶及現有客戶，爭取新訂單的合作機會。

威潤指出，包括車聯網通訊盒(Telematics Box, T-Box)產品、車載視訊(Video Telematics)解決方案等都是目前日本市場正在布局與推動的專案，預計下半年開始訂單的需求將更為明朗化，營運成長可期。

(時報資訊)