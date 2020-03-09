聖暉(5536)及子公司朋億(6613)2月在認列半導體等客戶收入，使得2月營收在疫情衝擊下，呈現逆勢成長，聖暉2月合併營收達8.27億元，年成長60.57％，累計前2月營收為18.84億元，年成長10.24％；朋億2月合併營收2.59億元，年成長30％，前2月合併營收5.52億元，年減26％。

聖暉表示，雖然2月大陸延後復工，工作天數減少，但受惠其他區域無塵室及機電工程訂單需求，認列機電系統整合工程服務，帶動營收增加。而全球產業受美中貿易戰以及新冠肺炎疫情影響，加速企業生產基地轉移潮，根據經濟部統計，今年前2月已有365家廠商回台投資，總計投資金額近8,800億元，讓聖暉已簽約未完工的在建工程案量持續保持能見度。

朋億大陸蘇州冠博、上海冠禮已於2月中陸續復工，陸續完成半導體、光電等主要客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務施作進度，使得2月營收逆勢增加。

根據國際半導體產業協會 (SEMI)最新預估，雖新冠肺炎疫情影響全球半導體產業不確定性因素，但隨著5G技術布建與商轉趨勢，預估2020年全球半導體產值仍較去年成長5％，若疫情不確定性因素有望於第2季底解除，下半年全球半導體產業強勁成長可期。公司也預計第1季中下旬後，隨著整體出貨表現與施作工程進度營運逐步回溫。

(時報資訊)