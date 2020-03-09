瑞基(4171)新型冠狀肺炎檢測試劑已送衛福部專案申請及送件國際組織FIND評測審核，受新冠肺炎疫情影響，2月合併營收2,435萬元，年減7.8%，前2月營收7,692萬元，年增24.8%。

瑞基指出，新型冠狀肺炎檢測試劑已依循-特定藥物專案核准製造及輸入辦法已向衛生福利部食品藥物管理署提出專案申請。3月9日瑞基的檢測試劑亦送件國際組織Foundation for Innovative New Diagnostics(FIND)的新型冠狀病毒分子診斷評測計畫。

FIND為國際非營利組織，旨在針對醫療資源貧乏地區的疾病評估與加速開發創新的診斷方法，提供高品質，可負擔的創新診斷資源。FIND長期與WHO(世界衛生組織)合作，目前更積極為世界現有的新型冠狀病毒分子診斷方法進行評估與測試，審核通過之診斷方法將可應用於新型冠狀病毒的公衛政策與防疫監控計畫上。

瑞基指出，3月份起中國廈門子公司已恢復正常營運，產能滿載產品皆持續出貨。台灣母公司方面，新冠病毒檢測試劑搭載POCKIT 系列儀器，獲國外單位高度興趣，包括印尼衛生部、巴基斯坦衛生部、柬埔寨巴斯德研究所、聯合國農糧組織亞太辦公室，陸續送出出試劑進行測試；世衛組織西太平洋辦公室與亞洲開發銀行，已報價評估中。

(時報資訊)