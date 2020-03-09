在中國大陸沒有生產基地，受疫情影響不大，成衣大廠儒鴻（1476）2月合併營收18.07億元，是近4年來同期新高，年成長率12.18%；董事長洪鎮海9日在線上法說會上指出，第一季客戶交期稍有延期，不過，全年展望在訂單量增加、新客戶加入下，全年營運展望「審慎進取」。

法人預期，儒鴻今年營收獲利「季季高」的成長軌道不變。

儒鴻指出，2月雖有受疫情波及，中國大陸斷貨、缺料的影響不大，今年的客戶出貨排程，仍按正常時程進行，只是些許訂單延到3、4月出貨。

洪鎮海認為，中美貿易戰、新冠肺炎疫情，都有客戶轉單效應；而經過這2次事件的衝擊，全球服飾對「集中採購、一站式購足」的新趨勢更加成形，這有利儒鴻手中訂單成長。

儒鴻指出，今年主力客戶NIKE，去年的訂單成長10％，估今年也將有二 位數的增加；而另一大客戶Lululemon，去年接單成長20％，今年可望維持二成。

垂直整合、與客戶協同開發，研發創新許多機能、複合功能的布料及服飾，也讓儒鴻訂單的平均單價高於過去。洪鎮海指出，這也是儒鴻今年營運展望，雖有疫情干擾，仍是「審慎進取」的動力。

新客戶也會為儒鴻今年的營運添動能；洪鎮海指出，今年至少會有4-5個新客戶加入，其中，美國一家大的通路商，應該會為儒鴻今年的營收增加不少。

因應原有客戶訂單的成長，以及新客戶的加入，儒鴻今年除了在自有工廠積極去瓶頸提升15％產能，另外，委外發包能量也會同步擴大24條產線，預估今年成衣月均產能會增加200萬件。

儒鴻預期，在疫情影響下，首季部分訂單的出貨時程或有延遲；不過，整體的營運軌道，在第二季就會恢復正常，下半年更是會進入出貨旺季。全年成長展望不變。

(工商 )