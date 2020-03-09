華南金控今日舉行今年首季的線上法說會，在獲利貢獻上，華南金旗下的華銀佔金控獲利比重90％，其中尤以財管及財務操作在手收及獲利貢獻上表現尤為亮眼，華銀指出，光是資本利得貢獻總獲利比重即近2成，若合計股債的股息、利息收入，合計財務投資貢獻獲利佔全體獲利比重達33％。

華銀最新統計顯示，2019年在財富管理業務為主力的手續費收入擴張有成，年增率達6.9%，現在已佔全體手收比重達65%，其中保險商品的貢獻度尤高，保險商品佔華銀財管手收比重超過5成，而若以年增率來看，2019年以財產信託增幅最高，年增率達40％。

在放款業務則在中小企金與海外包括OBU在內的放款業務出現消長。華銀2019年的放款業務總成長率為2.9%，目前總放款餘額為1兆6887億，其中企金業務以中小企金放款作為成長主力大幅擴增，不包括外幣在內的企金放款量為7951億元，比2018年增加了超過500億元，佔總放款量比重增至47%。

至於放款餘額中小企金放款量年增率超過10%，遠超過平均放款成長量，不過海外在obu的放款量在洗錢防制及其他風控之下，則年減5.7%，至於房貸業務量，在市場激烈競爭之下，則小增1%，目前的房貸餘額為5229億元，其中信用卡、信貸等消金業務的成長量則較高，去年有6%的年增率。

而在存款結構之下，華銀的存款年增率為3%，主要以新台幣的活存為擴張主力，從11368億增至12219億，目前佔比已再增至55%，而外幣存款則在市場以優存競爭之下減少約等值200億台幣，若以全行存放比來觀察，2019年再增約1個百分點至75.5%，活存佔率則增加快3個百分點至69.19%。

華南金控旗下三大子公司包括華銀、華南永昌、華南產險，則分別訂好策略發展目標。華銀在財富管理業務上，因應今年市場儲蓄險恐將停售的衝擊，華銀也提出新的財管商品策略，在基金、保險兩領域理財商品上，已訂出包括外國債券、後收型基金、儲蓄型、投資型、高保障及健康意外保險作為重點商品。

至於財務投資上，台債將朝「逢彈偏多」方向操作，儘管聯準會降息，外債則仍以加碼美國政府公債為主，台股則以殖利率優的「藍籌股」為主。

(工商 )