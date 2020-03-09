民視推出改編真實社會現象與事件的金鐘好戲《無主之子》，描述居住在台灣的移工故事，9日由總製作人黃志翔帶領陳正修、彭盛青製作人以及導演簡學彬、張智昇和黃鐙輝、李又汝、胡鴻達、孫綻、林孫煜豪、周宇柔等演員，在主要拍攝場景嘉義布袋文創Hotel進行開鏡儀式，嘉義縣長翁章梁也到場致意，歡迎劇組蒞臨嘉義拍戲，希望《無主之子》可以順利拍攝。演員群則紛紛驚呼：「沒想到嘉義布袋給這麼美，想好好在這裡Long stay了。」

《無主之子》演員群、製作人與嘉義縣長翁章梁合照。（民視提供）

《無主之子》描述在台灣漂流的異鄉人故事，男主角黃鐙輝飾演從越南離鄉背井來到台灣，在漁港擔任近海漁工，認識了李又汝飾演在魚市場殺魚的台灣女子。劇組事前特地安排飾演越南移工的黃鐙輝、孫綻、余思達及李相林，在開拍前兩個禮拜跟著越南語言老師上課。黃鐙輝表示，為了唸好越南話，特地把越南話深入生活每一天，從鬧鐘開始，還有聽越南歌曲，他發現很多越南話跟台語音很像，所以就自己找同音字來背，自覺語言天份滿好的，但認真的他每天還是讀越南語到天亮，直說壓力真的爆棚。

李又汝說從一開始角色選拔，就非常期待可以得到這個角色，因為拿到故事介紹就深深被吸引住，但這個角色也面臨前所未有的挑戰，就是要動刀殺魚，讓平常鮮少下廚的她苦惱很久，趁開拍前找朋友到市場跟攤商學殺魚。

黃鐙輝、林孫煜豪、李又汝。（民視提供）

江大緯、黃鐙輝、孫綻、余思達在劇中飾演靈魂人物漁工，號稱「漁工界F4」。（民視提供）

開鏡現場盛況空前，更吸引當地民眾圍觀，導演簡學彬張智昇表示很期待跟優秀演員的合作，更感謝嘉義縣政府在拍攝上的協助，希望透過《無主之子》讓台灣人注意到移工的故事。

《無主之子》分上下兩集，藉由一個無國籍孤兒（移工之子）的故事呈現在台灣的移工生存困境，由黃鐙輝、謝瓊煖、李又汝、孫綻、胡鴻達、蔡阿炮等人領銜主演，為呈現「無國籍的新台灣之子」及「移工」的生活樣態及困境，劇組更多次進行田野調查及資料蒐集。

蔡承翰、黃婕菲、蔡阿炮、林孫煜豪、周宇柔。（民視提供）

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