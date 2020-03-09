中視新聞深受觀眾信賴，尤其近期疫情蔓延，中視除了報導國人最關心的中研院疫情快篩之外，有關國內口罩現況、防疫知識等，皆為報導重點，為國人提供防疫訊息首選，周日(8日)中視新聞全球報導4歲以上平均收視高達2.06，居全國所有新聞節目收視第1名。週日當天中視午間新聞收視也表現亮眼，4歲以上平均收視達0.86，也擠進所有節目排行第27名。

在全球疫情嚴峻之際，中視新聞針對疫情提供多面向報導，像是義大利為何成為全球感染慮第二多的國家、鄰近國家日韓最新現況……等等，中視新聞全球報導都每日掌握全球最新的疫情現況。

另外，中視新聞也是社會新聞的翹楚，強調畫面性和重要性。同時，觀察整體收視，上周五(6日)中視晚間新聞4歲以上平均收視也高達1.68，同樣居全國所有新聞節目收視第1名。對於觀眾的肯定，中視新聞會繼續努力，提供最專業、全面性的國內與國際新聞內容。

(中時 )