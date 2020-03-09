高雄市立社會教育館舉辦今年度首場親子活動「科學創意滾球賽」，主辦單位貼心為親子們準備了科學實作材料「斜坡滾進洞套組」，讓孩子在實作過程中，認識到分力與合力的力學原理，透過分工合作與實驗練習，達到寓教於樂的效果，讓親子在遊戲過程中，邊玩邊學習。

「科學創意滾球賽」由社教館前鎮社會教育工作站志工協助舉辦，請來阿達實驗室團隊老師指導，透過「斜坡障礙」、「直道斜坡」及「斜坡障礙曲道」三種不同的跑道設計，讓親子們挑戰任務，藉此讓孩子們建立重力及摩擦力的概念。

除此之外，活動中還讓親子們自己DIY做科學玩具，在父母及指導老師的協助下利用衣夾、棉線、空白紙等日常生活用品，動手建置自創跑道，增加孩子們對科學的觀察力與學習興趣，不僅達到寓教於樂目的，更能增進親子間的感情。

和媽媽一同參加活動的張簡英幼及張簡于瀚兄弟檔表示，斜坡障礙曲道比直道斜坡增加一個轉彎和很多大洞的障礙，一開始覺得要讓球滾進洞好像很難，但透過老師的解說，又與媽媽不斷練習和修正錯誤，終於讓球順利繞過破洞並滾進洞內，很開心又很好玩。

(中時 )