美國大叔Hans Lienesch被譽為泡麵大神，自1988年開始收集泡麵，數量已達3000多種，他評比上榜過的泡麵無不引來大批追隨者試吃。近日他又有新作，推出世界最辣10大泡麵排行榜，嗜辣的韓國以5款麵入榜成為最大贏家，不過令人跌破眼鏡的是紐西蘭竟拿下冠軍，台灣則有一款辣泡麵擠入第10名。

香港01報導，Hans將以下泡麵列為最辣Top10，其中前3名是Culleys (紐西蘭)、Isyama Shoji 18禁咖哩拉麵(日本)、三養食品火雞麵(迷你版) (韓國) 。

排名第4到10為Mamee新世界魔鬼辣椒雞肉麵(馬來西亞) 、三養食品火雞麵(韓國) 、良呈美30秒火鳥麵(中國) 、Raldo Teumsae拉麵(韓國) 、Raldo火雞麵(韓國) 、Raldo御 膳火辣章魚風味乾拌麵(韓國)、和殿餐廳麻辣拌麵（台灣）。

對於紐西蘭這款世界最辣泡麵Culleys，Hans的評價是吃下肚還來不及品嘗麵條，一股強烈的辣感即襲擊胃部，就好像外星人要從肚子裡鑽出來，且辣味可在胃裡持續達8小時。

至於Isyama Shoji 18禁咖哩拉麵，Hans說，泡麵加了世界最辣的魔鬼椒，入口連10秒不到，胃裡即傳來陣陣劇痛，必須喝700cc的水來稀釋辣度，可能是太辣了，連咖哩味道也變得不一樣。如果想獵奇還可以，但口味…就算了吧。

聽說三養食品火雞麵迷你版比普通版還辣，看辣雞包裝上辣哭的造型，就知道它有多重口味了。配料裡加的是2.75倍的辣度，大概是濃縮了精華，堪稱辣雞系列的辣度之首。

台灣唯一入榜的太和殿餐廳麻辣拌麵，Hans很喜歡這款花椒辣汁的強烈味道，酥麻的口感從口舌直衝天靈蓋，烈得蓋過其他味道，麵條也扁平入味，吃起來不膩有嚼勁。

(中時電子報)