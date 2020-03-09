法國新冠肺炎病例突破千例，為更好的抗擊疫情，法國宣布新的規定，全法範圍內禁止舉行人數在1000人以上的公眾聚會，疫情擴散程度為“強化第二階段”，相信很快會升為第三階段。這項最新政策意外的也讓黃背心抗議活動變成非法而注定式微。

法廣報導指出，法國衛生部門負責人在總統馬克宏召集國防委員會之後表示，法國疫情擴散仍處於第二階段(強化擴張階段)。他表示，現在的明確目標是遏制病毒的傳播。但法國衛生部長維蘭坦承，法國將不可避免的方式升至第三階段，然後進入第四階段，從高峰迴落至正常。

由於地方選舉在即，法國政府表示，現階段表示沒有推遲市政選舉的考量。

法國新冠病毒確診病例過千，為1126例，成為繼意大利之後歐洲疫情最重的國家。

維蘭表示，目前這個階段，疫情還沒有影響到整個國家，但在某些地區病毒傳播非常之活躍。面對不少人對政府輕易關閉太多學校和幼兒園的批評聲，維蘭表示，送孩子上學不是一件“冒險”的事情，但關閉學校和託兒所有助於減緩病毒在該地區大面積傳播的風險。

法國科西嘉島疫情也在慢速推進。全島28例確診病例中，首府阿雅克肖（Ajaccio）佔了23例。區府宣布，從下個星期一開始(3月9日)，科西嘉全島32所小學、5個初中和5個高中停課兩個星期。有1萬名學生將滯留在家中。

(中時 )