前立委李鴻鈞辦公室地方服務處主任張書維，2019年2月間遭2名女記者指控，在KTV聚餐時伸出狼爪襲胸摸臀，更將其中一人帶回摩鐵企圖脫褲性侵，壓頭強逼口交，遭新北地檢署起訴，新北地院今天開庭審理，張男親自出庭答辯，庭訊結束後快速離去，不願對外發言。

據了解，張男被訴，於2019年2月間與2名電視台女記者與地方人士餐敘，結束後相約KTV續攤，不料張男酒後獸性大發，趁著合唱時狂摟B女肩膀，見對方不敢反抗，再伸出狼爪襲胸，B女嚇得尖叫「主任，不要這樣」，不料張男變本加厲，趁亂撩裙，隔著內褲撫摸B女大腿及臀部。

接著張男轉向A女下手，出手摟住A女背部，更強摸胸部，B女見A女嚇得蜷縮角落，以敬酒為由協助解圍，A女才能脫身。

事發當天晚間6時許，聚會進入尾聲，張男假借送A女回家為由，轉往摩鐵開房間，一進摩鐵便將A女壓制在床，徒手扯下衣領強吻胸部，不斷隔著內褲以生殖器撞擊A女私處，A女嚇得向後倒退哭喊「不要這樣、我生理期來你不要這樣」，張男才停手並道歉。

不料不久後，張男見A女情緒平復，又將她推倒床上、壓住頭部，強迫為他口交並企圖性侵未遂，A女趁隙逃跑，事後向友人及洪姓主管訴苦，並報警提告。

某週刊3月間爆料張男惡行，他哭著向媒體澄清絕無此事，懷疑自己遭設局仙人跳，並反告A女、B女及洪姓主管誣告；由於被害者指證歷歷，檢方根據驗傷報告、證人指證等證據，認定張書維涉有重嫌而依妨害性自主等罪嫌將他起訴，至於誣告部分則予以不起訴。

新北地院今天開庭審理，張男雖然親自出庭，但見到媒體即快速離去，不願發表任何意見。據了解，張男在去年事發後，就已經遭立委開除。

(中時電子報)