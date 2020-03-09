世界衛生組織非洲區域辦事處官員瑪麗．斯蒂芬日前表示，非洲應對新冠肺炎疫情的一大要點是努力確保各國監測到首例病例，以便及時發現並遏制疫情傳播。

由於非洲大陸公共衛生體系基礎薄弱，國際社會普遍擔憂非洲防控新冠肺炎前景。斯蒂芬就此表示，世衛組織在疫情暴發之初就對非洲各國情況作了評估，以瞭解非洲國家需要在哪些方面加強應對疫情的能力，並隨之提供了相應支援。

斯蒂芬說：「在最初的評估中，我們認為只有南非和塞內加爾具備檢測新冠病毒的能力，現在非洲已有27個國家可以檢測和確診新冠肺炎。同時，很多非洲國家已經啟用了公共衛生應急中心和相關協調機制，並制定了國家層面的應對方案。」

截至3月8日，非洲已有9國發現新冠肺炎確診病例。斯蒂芬說，非洲目前發現的病例幾乎全部是輸入性病例，隨著越來越多的國家出現疫情，這些國家的旅行者將病毒帶入非洲的風險也在增加。

(旺報 )