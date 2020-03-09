由於新冠疫情在全球發展趨勢來看，投資人評估該疫情在二季度可能不會消失，使得避險資金持續追逐黃金，法人則續調高金價目標價從之前每盎司1,700美元，並預估短期有機會衝高至1,800美元。

由於全球股市3月9日幾乎無一倖免地大幅回檔，使得大量資金湧入避險資產，國際金價一度飆破每盎司1,700美元，康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭認為，儘管今年以來，國際金價已拉出一段凌厲漲勢，但在新冠肺炎疫情延燒衝擊全球經濟基本面、聯準會為首的各國央行積極寬鬆貨幣挹注流動性及資金轉往避險性資產等利多因素的推升下，國際金價仍有高點可期。

根據世界黃金協會的研究，負實質利率環境下，黃金平均每月上漲1.2％。因此，法人續看好黃金後市。如高盛證券將黃金3個月目標價由1600美元調升至1700美元，且表示若疫情延續至第二季，則3個月內有望上看1800美元。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）也表示，估計短期內來到1,700至1,800美元。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會緊急降息兩碼，再度開啟全球主要央行寬鬆政策大門，但市場對政策刺激經濟效果存疑，隨著美德公債殖利率創下歷史低點，疫情進展未明朗前，預期金價還有表現空間，同時雖然全球黃金ETF持倉處於歷史高點，但從淨值來看，在整體投資人投組中的占比仍偏低，需求面仍有成長空間。

只不過短期金價波動加大，過度恐慌的情緒亦對金礦類股帶來壓力，富蘭克林投顧建議投資人可逢高調節，逢回分批介入或採定期定額方式建立黃金相關標的部位，提高投組多元分散能力。

對於黃金基金後市，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德表示，政策面的寬鬆持續提供黃金基本面支撐，若金價維持在高檔水準，將有利金礦商實現獲利，過往第一季礦產產量普遍較低，隨產量回升，將有利營運表現反應在財報及現金流之上。黃詣庭也相對看好黃金基金後市，他表示，受到股市波動的影響，金礦類股漲勢並未跟上金價走勢，金礦類股相較於黃金現貨更具吸引力。

(工商 )