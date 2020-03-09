強化集團海外合作綜效，元大香港分行搬新家。繼推動金控旗下證券、銀行子公司據點上的整合之後，元大金已將整合腳步邁向海外，對此元大金今日指出，為擴大服務客戶，發揮集團合作綜效，元大銀行香港分行的行舍已正式自太古廣場（Pacific Place）遷移至香港金鐘夏慤道的海富中心大樓，與證券、期貨香港子公司都位於同一棟大樓，能充份收業務合作之效。

元大銀指出，新的香港分行行址位於金鐘夏慤道18號海富中心（Admiralty Centre）1座25樓2508室，新址海富中心大樓位於香港中心商業區，可直接通往金鐘地鐵站和巴士總站，交通便利，將可提供客戶更便捷服務。

元大金說明，元大銀香港分行本次搬遷後，將和元大金控集團旗下的元大期貨（香港）、元大證券（香港）整合於同一辦公大樓營業，憑藉同棟大樓辦公的地理優勢，除可發揮集團合作綜效，並可提供境內外客戶更多元的服務。

元大金控對於香港的戰略地位指出，香港於亞洲地區金融中心地位，而元大對香港的佈局業務範圍已涵蓋證券、期貨、銀行、財富管理、資產管理等，並致力於發展「一站式」金融服務平台，現在證券、銀行、期貨等三家香港的據點都位於同一棟辦公大樓，未來在重點業務及客戶服務的串聯將更快速。

(工商 )