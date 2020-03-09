台灣自有品牌過濾大廠旭然（4556）受惠亞洲、美洲等地區液體過濾訂單需求上揚，除了啟動台灣雲科一、二廠生產基地，三班制生產，以因應客戶訂單之外，並同步加速大陸昆山廠產能稼動率，2月營收隨著逐步復工而升溫，比去年同期年增14.18％，月增39.61％。

旭然國際9日公佈今年2月合併營收3,543萬元，比1月的2,538萬元，增加約39.61％，也比去年同期的3,103萬元，年增14.18％，不過，受到農曆春節假期、大陸昆山廠延後復工影響，累計今年前2月合併營收6,081萬元，則是年減12.89％。

旭然表示，由於亞洲、美洲等地區液體過濾訂單需求增溫，旭然調配旗下兩岸生產基地的生產出貨排程，台灣雲科一、二廠生產基地已啟動三班制生產，以因應客戶訂單，並同步加速大陸昆山廠產能稼動率。

旭然指出，目前整體訂單能見度達3個月水準，隨著持續提升兩岸生產基地產能稼動率、加速訂單出貨認列之下，集團整體營運有機會逐步回升。

(工商 )