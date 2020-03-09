大陸女星董潔在《如懿傳》飾演「富察皇后」爆紅。今年39歲的她，2008年曾與演員潘粵明有過一段婚姻，並育有一子「頂頂」，不過這段婚姻僅維持4年便宣告破局，分手後董潔陸續傳出幾次緋聞，前年甚至被爆同居圈外男友，沒想到近日傳出早在2015年產下二胎，引發網友熱烈討論。

董潔憑藉《如懿傳》爆紅，感情史也成為大家關注焦點。（圖／翻攝自董潔微博）

近日有網友在微博曬出董潔的維基百科簡介，內容顯示董潔在與潘粵明離婚3年後，宣布與小8歲圈外男友方澤廷登記結婚，「2018年1月3日，董潔為方澤廷產下一女，取名為方淇媛，乳名為圓圓。」無預警出現一個2歲大的女兒，立刻掀起網友熱議。對此，《新浪娛樂》也向董潔工作團隊求證，對方則表示：「假的，沒有的事兒。」一句話否認謠言。

董潔2005年和潘粵明合作電視《紅衣坊》假戲真做，交往3年2008年領證結婚，隔年生下愛子「頂頂」，一家3口和樂融融。怎料董潔2012年被目擊在路邊激吻演員王大治，疑似婚內出軌，之後她和潘粵明打離婚官司時，經紀人還抹黑男方性無能、嗜賭成性、粗暴無理，潘粵明一夕之間成為眾人唾棄的渣男，最後全靠官司判決才扭轉形象，董潔也因不讓前夫探視兒子形象大跌，戀情更成為外界關注焦點。

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(中時電子報)