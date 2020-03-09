德國疾病管制和預防機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）表示，德國今天通報新增210起2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）感染案例，累計確診已破千例。

路透社報導，目前德國確診總數已從昨天的902例，增加至1112例。

德國人口最多的西部邦北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）共有484例，數量為德國各邦之中最多。

(中央社)