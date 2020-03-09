德國新增210人感染武漢肺炎 累計確診破千 17:142020/03/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國疾病管制和預防機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）表示，德國今天通報新增210起2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）感染案例，累計確診已破千例。 路透社報導，目前德國確診總數已從昨天的902例，增加至1112例。 德國人口最多的西部邦北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）共有484例，數量為德國各邦之中最多。 (中央社) #德國 #肺炎 #疾病 #武漢 #感染 也許您會感興趣 國際熱門新聞 抗擊疫情 法嚴禁大型集會 黃背心式微 - 國際 抗疫成功！越南三周只新增4例 原因曝光 - 國際 德國新增210人感染武漢肺炎 累計確診破千 - 國際 - 中央社 全美逾500人染新冠肺炎！紐約確診破百 - 國際 泰國代表「泰式酸辣」嗆爆WHO！全場忍不住笑出聲 影片曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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