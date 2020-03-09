新冠肺炎疫情衝擊，表演節目接連取消，劇團落入無戲可演的無薪困境。紙風車劇團推出線上劇場「紙風車返笑日」，廣邀各路劇場人投稿1分鐘的創意影片，經錄取後，即可獲「生存獎金」3000元，期盼劇場人能挺過這波疫情，在未來繼續為民眾帶來歡笑。

團長任建誠表示，面對疫情，劇場人可以更專注在創意上，尤其在防疫過程，許多大人內心苦悶，紙風車推出線上劇場平台，也是心靈紓困的管道，「疫情一定會過去。劇場本身是小眾的，希望劇場人都能站出來，讓大家知道劇場人面對疫情還是很堅強，帶給社會正面的能量。」

紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，疫情讓紙風車劇團自2月到3月底的演出全數取消，每個月的損失可估至百萬，一個月的大小型活動約15到20場，不只演員沒收入，連帶也影響音效公司、技術公司等等，整體產業鏈都受衝擊。

張敏宜表示，17年前的SARS疫情也讓許多劇場人不得不轉行，損失非常多人才，此回政府雖因應疫情，將推出相關補助，但劇場人也能開創新道路，「觀眾不能來，我們就線上見，線上劇場平台讓演員有戲可演，繼續在這個行業堅持，存活下來才有辦法繼續演戲給孩子看，過去我們把戲帶給孩子，但線上劇場影片，首要先獻給防疫辛苦的大人們。」

「紙風車返笑日」線上劇場預計每周推出多部短片，內容包含劇場人投稿影片、名人獻寶、劇場知識、排練場春秋等單元。其中劇場人投稿影片，只要曾參與過劇場演出，不論是演員或是技術人員皆可投稿，影片徵選自2日起跑，至今已有近百位劇場人投稿參與，國家文藝獎得主唐美雲、演員陳竹昇等藝文界知名人士也共襄盛舉。

線上劇場計畫除了廣獲劇場人迴響，新北市、桃園市、新竹市、台中市等7個縣市也同步響應，只要是設籍在該縣市的表演藝術工作者投稿，並獲平台錄取，即由當地政府發放生存獎金。張敏宜表示，若是入選者非這7個縣市居民，獎金則由紙風車發放，未來也將推出觀眾影片票選活動，選出月冠軍、季冠軍、年度冠軍，獎金上看30萬元。

「紙風車返笑日」線上劇場自今（9）日開播，投稿影片將陸續發布於「紙風車劇團」Youtube頻道。

(中時 )