銅鑼鄉長李瑞廷遭控涉嫌賄選案，台中高分院判決當選無效定讞，由苗栗縣政府祕書、造橋前鄉長黃純德代理接任，9日在苗栗縣副縣長鄧桂菊監交下，完成交接儀式。

李瑞廷遭控競選團隊以每戶3000元向選民行賄買票，落選對手謝昌年提當選無效之訴，苗栗地方法院一審判決當選無效，經上訴，台中高分院判決當選無效定讞。待苗栗縣選舉委員會收到補選公文，將再研議討論補選時程。目前李瑞廷妻子、銅鑼鄉婦工會長古素馨宣布參選外，也傳出前銅鑼鄉代會主席謝昌年、從事營造業的青年劉彥村有意參選。

9日銅鑼鄉代理鄉長交接典禮於中平集會辦理，李瑞廷將印信交接給代理鄉長黃純德，完成交接儀式。鄧桂菊指出，黃純德曾任造橋鄉長，有豐富地方行政經驗與執政魄力，盼他能盡忠職守，為民服務，不讓鄉政工作停擺。

鄧桂菊表示，李瑞廷從銅鑼鄉公所大樓重建、自強路人行道改善、朝陽社區中心新建、炮仗花環保公園環境改造等多項工程，到108年的銅鑼灣客家傳承活動、銅鑼鄉民團體意外險預算爭取等，致力提升銅鑼並向下扎根，感謝他這1年多的努力。

(中時 )