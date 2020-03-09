為加速推進重返資本市場腳步，力積電今日宣布將於今年中暫時停止公開發行、進行力晶減資轉換力積電股票，換股完成後再申請公開發行，預計於第四季前完成股票上興櫃作業，為進一步申請上市櫃做好準備。

目前力積電仍由力晶科技控股，力晶計畫透過減資換股方式，讓力晶廣大股東取得力積電股權並享有力積電重返資本市場權益。力積電表示，在現行公開發行公司的法律架構下，減資換股、股東轉讓等程序較多且複雜，恐延宕力積電股票登錄興櫃及上市櫃時程，因此該公司計畫以短暫停止公開發行、盡速完成減資換股、再立即恢復公開發行的方式，做好股票登錄興櫃的前置作業。

力積電指出，公司預計在今年五月的股東常會中提案停止公開發行，如獲大多數股東支持通過，股東會後將立即執行，並展開力晶減資將原股東持股轉換為力積電股票的程序，完成後，力積電董事會旋即再申請公開發行。根據這項規畫，公司預計在今年第四季前能完成股票登錄興櫃的準備作業，隨後將積極展開申請股票上市櫃的相關程序。

展望未來營運，力積電透露，隨著世界級大型客戶的引進，目前該公司晶圓代工產能已趨近滿載，透過製程技術推進、代工產品多樣化以及客戶優化等長期策略的推動，再加上整體記憶體市場景氣回溫可期，儘管有新冠肺炎疫情肆虐的陰影，力積電對今年度轉虧為盈仍審慎樂觀。

(時報資訊)