仲量聯行受託標售「西門町商圈精華土地」，基地座落於中華路一段及長沙街二段交叉口，為雙面臨路角地，基地完整、所有權單純，占地共657平方公尺，使用分區屬第四種商業區，容積率800%、建蔽率75%，為台北市稀有之商四土地，兼具高開發強度、使用彈性之優勢，標的極富開發潛力。本案明起公告標售，預計4月15日開標。

仲量聯行投資部資深副總吳瑤華表示，近來土地交易熱絡，開春第一季開發商持續積極獵地，第一季尚未結束，土地交易總額已高達320億元，其中又以建商購地開發住宅及商辦為最大宗。本案各方條件均為市場罕見，西區精華地段過去5年來沒有商四土地釋出，潛銷期間已經接獲許多投資人表達意願，我們非常有信心，本案脫標價格將挑戰區域新高。

此次標的正臨75米寬中華路一段林蔭大道，一街之隔即為近三千坪西本願寺廣場綠地，雙面皆擁無可匹敵之永久性棟距，自基地步行2分鐘即達捷運西門站及西門町商圈，交通便利鬧中取靜，地理位置無可挑剔，未來買方設計規劃可發揮空間大，若為住宅產品，可望創區域新高價。

(時報資訊)