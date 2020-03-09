新北市議員唐慧琳傳出罹患胰臟癌第三期，大批網友紛紛湧入臉書加油打氣，唐慧琳本人也在今（9）日透過臉書證實此訊息。

據《中國時報》記者報導，高雄市長韓國瑜過年前已經知悉，妻子李佳芬也多次前往探視唐慧琳，但基於病人隱私，一直沒洩漏消息。據了解，唐慧琳即使生病仍心繫韓國瑜狀況，228連假特地打電話到高雄關切罷韓進度，令韓幕僚相當心疼，紛紛為她加油打氣。

新北市長侯友宜也感性地向唐喊話，「慧琳加油，你是最棒的議員，為民眾做了好多事，不要忘了我們都等你回來，趕快把身體弄好，回到議會來，一起為市民努力。」

唐慧琳在2018年九合一大選時，當選新北市議員。根據《中評網》2018年11月6日報導，唐慧琳是前國民黨主席洪秀柱辦公室「青秀柱講團」成員，常上政論節目針貶時事，累積不小知名度。

因此，競選時洪秀柱常常陪唐慧琳一起掃街拜票，也很肯定唐慧琳在政論節目上的表現，而唐慧琳本身也常出現在一些群眾活動或立法院抗爭的場合，給在場的支持者加油打氣，頗獲支持者的肯定。

(中時電子報)