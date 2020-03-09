在美股上市的大陸互聯網企業搜狐19日公布2019年財報顯示，2019年營收為18.5億美元，年增2％，全年歸於搜狐的美國通用會計準則淨虧損為1.28億美元，2018年同期淨虧損為1.31億美元。
界面新聞報導，搜狐財報顯示，2019年品牌廣告收入為1.75億美元，年減25％；搜尋及搜尋相關廣告業務收入為10.7億美元，年增5％；線上遊戲收入為4.41億美元，年增13％。
新京報報導，搜狐董事長兼首席執行官張朝陽在財報發布後的直播中指出，對於2020年第一季，預計總營收在4億美元至4.35億美元之間，仍將處於淨虧損狀態。搜狐表示，這代表公司高層目前的初步看法，具有較大的不確定性，尤其是考量到新冠肺炎疫情的潛在影響，其影響難以分析與預計。
張朝陽表示，目前搜狐復工率為50％，一線廣告銷售人員的工作受到新冠肺炎疫情影響，無法和客戶面對面溝通。
(工商 )
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