新冠疫情升溫，兆豐銀推活儲優惠搶數位新戶。兆豐銀今日宣布，為了讓小資族享有多重優惠，年底前只要開立兆豐銀行MegaLite數位帳戶，即可在存款餘額新台幣10萬元以內，享優惠活儲年利率1.2％，銀行按月給付利息。

新冠疫情帶動「宅經濟」越燒越熱，積極推展數位化的兆豐銀也把握時機放送活存優惠大利多搶拉數位帳戶新戶。兆豐最新統計顯示，目前兆豐銀行數位帳戶已超過6萬戶，分析MegaLite數位存款帳戶的客戶群，八成的客戶年齡在40歲以下，其中年齡層分佈以30-39歲占比最高，20-29歲居次，現在兆豐銀希望把客戶群作更大。

兆豐銀也對其他優惠指出，數位帳戶最常被使用的跨行轉帳交易，兆豐銀行也提供不輸給其他銀行，每月跨行轉帳及跨行提款各10次免手續費優惠。

在理財投資方面，則提供台幣百元小額理財優惠方案，首三筆MegaLite專屬定時定額基金下單即享有終身免申購手續費，且扣滿24次，可再享免收信託管理費優惠。

在外幣數位帳戶部份，為了讓投資多元化，兆豐銀行特別針對美金、澳幣及人民幣推出外幣優惠儲蓄方案，各幣別帳戶在限額內可享受各該幣別6個月期別之外匯定存利率機動計息，且按月付息，讓客戶既可享受定存利息優惠，又有活存的機動性，其中，儘管聯準會上週宣布降息，但兆豐銀在數位存款帳戶的開發上，已找到重新放送優利的「平衡點」，以牌告利率為基準來機動計息。

兆豐銀行去年在全台各分行設置「智慧櫃員機（STM）」，大幅縮短開戶時間。對最新進展，兆豐銀指出，現在平均20分鐘內就可以完成開戶，每天高達300位民眾前來兆豐銀行開戶，絲毫不受疫情影響，從去年11月至今，已有約2.6萬人透過兆豐銀行的智慧櫃員機STM完成開戶。

(工商 )