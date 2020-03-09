廣華-KY（1338）自結，於2月合併營收2.15億元、年減42.85％；累計前二月合併營收6.87億元、年減33.16％。廣華解釋，係受新冠肺炎疫情延長復工，影響大陸地區各生產基地營運表現，導致營收下滑。

廣華表示，因新冠肺炎疫情影響，車廠及相關零組件廠農曆春節假期皆延長於2月中後才陸續復工，大陸各車廠的拉貨力道及新車銷量正逐步恢復中。

廣華由於復工核准前已掌握人員健康狀況與相關防疫措施準備，同時積極與供應商、客戶密切聯繫協調訂單後續出貨時程，目前最主要生產基地東莞廠復工率已達八成以上的水準，其他生產據點也配合當地政府規定逐步復工中，加上外銷北美客戶與墨西哥生產之訂單皆穩定正常出貨；隨著客戶復工後的拉貨力道增溫下，廣華樂觀後續出貨有望明顯回升。

廣華進一步表示，近年來公司積極深化與全球品牌車廠與一階（Tier1）汽車裝飾件供應商的合作關係，爭取更多全球車款訂單進而落實優化訂單結構的策略，雖疫情延燒仍對整體汽車產業帶來正面衝擊的考驗，但廣華目前部分訂單僅是遞延情況而未取消，同時也感受到車廠詢問廣華墨西哥生產基地分散外銷訂單生產的可能性。

此外，今年廣華也將持續強化模外及模內轉印等新環保加飾技術的量產能力及相關原物料掌握，並藉由一站式的客製化表面加飾工藝需求，開拓更多新訂單及新車款，創造整體營運長期穩定的成長動能。

展望第一季，廣華認為，雖因新冠肺炎疫情對大陸整體經濟環境帶來嚴峻的挑戰，但觀察目前汽車經銷商復工率大增，車廠的新車上市計畫也逐步啟動，加上大陸政府支持政策陸續出台，預期消費者購車動能穩步加溫，有助於對汽車相關供應商帶來信心。

廣華透露，目前因主要客戶品牌車廠陸續復工，且以加班或調班方式加速產能回升，帶動對廣華旗下汽車裝飾件的需求恢復正常，挹注旗下各生產基地產能稼動率迅速回穩，並有信心拉升今年整體營運繳出逐季向上的成長表現。

(工商 )