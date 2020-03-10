新冠病毒全球蔓延，台灣對於疫情因應得宜，受到不少國家稱讚，英國《衛報》一名女記者來台探親，了解台灣防疫情況後，在相關報導提到，台灣對於防疫不僅嚴謹又有確實的相關措施，感到非常安心，反而她擔心回英國之後的狀況。

《衛報》女記者惠特菲爾德（Kathryn Whitfield）在報導中表示，「台北似乎已掌控疫情，現在我比較擔心回英國」，說到一周前自己要到台灣探親，由於2003年SARS疫情關係，很擔心自己將前往「疫區」。

當惠特菲爾德抵達台灣時發現，在機上要填寫旅遊史外，下機量體溫、雙手消毒，機上人員也都戴著口罩，就連走在街上人人都是戴著口罩，街上及大眾運輸工具也都有宣導防疫海報及影片，不禁讓她大讚台灣防疫做得很好。

惠特菲爾德也表示，目前台灣確診案例維持在45例，其中15名已康復出院，而英國確診案例已增至逾200人，讓她擔憂回到英國後會會面臨什麼狀況。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)