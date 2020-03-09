隨著國際油價創下1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅，亞洲市場哀鴻遍野，陸港股、台股以及韓股9日收盤均重挫逾3%，日經指數更是崩跌千點，終場收在19,698.76點，正式跌破2萬點大關。歐股開盤後跟著崩跌，英國、德國股市早盤更是崩跌逾8%。

受到疫情持續升溫，以及國際油價不斷逼近30美元大關，亞洲股市倒成一片，港股開低1012點，創近2年來最大低跌幅，終場下挫1106點或4.23%，收在25,040點，險守25,000點關卡。陸股表現來看，上証指數下跌91.22點或3.01%，收在2943.29點，深證成指下跌474.27點或4.09%，收在11108.55點，創業板下跌99.87點或4.55%，收在2093.06點，一掃前幾周填補疫情缺口的強勢表現。

全球避險情緒加劇，加上日本第一季GDP恐怕也會出現負值，讓日本經濟正式走入衰退期，日圓匯價創逾3 年來新高，日圓兌美元單日升值逾3%。美國 10 年期公債殖利率 9 日在亞洲時段首度跌破 0.5%歷史新低，美國 30 年期公債殖利率也首度跌破 1%，讓全球經濟衰退到來疑慮持續攀升。

歐股9日早盤表現也是慘不忍睹，英國股市早盤一度重挫8%，盤中最低點來到5,891.56點，直接穿破10年線；歐洲經濟火車頭德國，股市早盤也一度下挫逾8%，最低點一度來到10,572.28點，盤中跌幅收斂，截至台北時間下午5點，下跌710.73點或6.16%，暫收10,831.14點。

法國股市目前下挫7.20%，新冠肺炎疫情最為嚴重的歐洲國家義大利股市則是重挫9.44%，表現最慘的則是希臘股市，跌幅來到12.54%。

(中時電子報)