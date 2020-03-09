新北市長侯友宜今至新莊區公所與里長座談。(吳亮賢攝)

新莊第一公墓2月起公告遷葬。(新莊區公所提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市長侯友宜今(9)日下午率市府團隊至新莊區與84位里長座談，針對新莊第一公墓遷葬議題，祥鳳里長賴俊良提出，應盡速完成遷葬及綠美化，改善附近居民的生活品質，殯葬處長黃秀川表示，今年2月24日起至年底，受理民眾申請自行起掘，若無主墓及逾期未遷墓者，將由政府協助遷葬，最快在明年6月完成遷葬工程及簡易綠美化。

殯葬處指出，新莊第一公墓總面積約15公頃，本次公告18份坑地區（新莊生命紀念館對面）遷葬範圍共3.8公頃，地上墳墓數量約5000門，自2月24起公告遷葬至12月31日止，受理民眾申請自行起掘。

黃秀川表示，原計畫在新莊第一公墓遷葬後，新建第二生命紀念館，但未獲地方共識，因此喊停，另地方反映，希望遷葬後能規劃綠地、公園以及運動設施，目前初步規劃則為綠地，後續將視水保規定，做進一步研議規劃。

黃秀川說，自主遷葬公告期滿後，最快在明年6月完成遷葬工程及簡易綠美化，遷葬工程中，若無主骨灰骸，將協助安奉於本市存量較充足之公立納骨塔。

(中時 )