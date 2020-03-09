◎口罩實名制2.0 網路預購超商取貨

蘇揆午間召集跨部會會議，針對「口罩實名制2.0」網路預購部分拍板，將採網路預購、超商取貨，今天展開系統壓力測試，將待測試結果出爐後再決定何時上路。

◎立法院6委會聯審肺炎紓困案 600億一毛未刪 初審通過

立法院財政等6個委員會聯席會議9日審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，包括財政、經濟、教育、文化等多個部會首長均列席，各單位的幕僚齊聚一堂，擠滿開會的大禮堂，經過朝野立委4個多小時的討論後，並未刪減或凍結金額，初審通過。

◎唐慧琳罹癌消息曝光 韓國瑜說話了

挺韓大將、新北市議員唐慧琳驚傳罹患胰臟癌，高雄市長韓國瑜過年前已經知悉，妻子李佳芬也多次前往探視唐慧琳，但基於病人隱私，一直沒洩漏消息；據了解，唐慧琳即使生病仍心繫韓國瑜狀況，228連假特地打電話到高雄關切罷韓進度，令韓幕僚相當心疼，紛紛為她加油打氣。

◎搶救棺材本 和美老人互助會爆財務危機

繼彰化市老人互助會因不堪長期虧損，決定清算資產後解散，憂心棺材本也拿不回來，9日上午逾200人齊聚和美鎮老人會館外，要求會長謝式穀公開給交代，謝承諾4月9日前暫緩收會費，將開會討論後再對會員們說明。

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(中時電子報)