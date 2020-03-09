財政部9日公布2月海關進出口貿易統計，2月受到去年同期工作天數較少的低基期影響，出口金額253.8億美元、年增率24.9％，但綜合看前2月出口金額則為504.5億美元、年增率6.4％。此外，雖然前2月對大陸香港出口年增率達8.7％，財政部統計處處長蔡美娜說，實際受到新冠肺炎疫情影響，導致大陸對台的機械設備訂單延後或取消，前2月對陸機械出口跌幅更擴大至25.3％。

另觀察台灣5個最大進口市場中，陸港進口表現也有別去年下半年的不錯成績，前2月出現逆轉、年減3.7％。其中單對大陸進口衰退4％，成長增速落後於整體進口年增率，也是主要市場中跌幅最大。蔡美娜說，主要還是受到疫情因素，讓大陸無論生產運輸等都受到干擾。

展望後續出口表現，蔡美娜表示受到疫情等因素影響，3月恐趨於負成長，研判年減2至5％之間，而主計總處最新預測也下調台灣今年1、2季的出口年增率預測來到2.2％、2.5％，維持低度成長。

財政部9日公布2月海關進出口貿易統計，2月單月出口金額253.8億美元、年增24.9％；進口220.8億美元、年增44.7％。若綜合前2個月數據來看，出口合計504.5億美元、年增6.4％；前2月進口436.9億美元、年增5.3％。

(旺報 )