嚐美味、品微醺！澳洲墨爾本美食美酒節將於2020年3月19至29日登場！為期十日的墨爾本美食美酒節期間，有上百場精彩節目和活動於墨爾本各地上演。美食美酒節重頭戲「世界最長午餐」依舊是最大亮點，吸引美食愛好者一同聚集，享受美酒佳餚和交流心得，盡情沈醉於感官與味蕾的饗宴之中。

今年墨爾本美食美酒節將以維多利亞女王市場作為其大本營，舉行各式各樣精彩的活動。（澳洲維多利亞州旅遊局提供）

今年墨爾本美食美酒節在維多利亞女王市場露天集市作為其大本營，舉行各式各樣精彩的活動，包括慶祝素食文化的狂歡派對「Welcome to the Jungle」，及多個免費入場的的活動 － 義大利街頭美食節、四川小吃節、維多利亞州特別便利商店、一系列的Shed X 講座和由廚師Attica主持的一連串特別節目，讓您於這個美食集中地，深入認識澳洲美食文化，了解澳洲的人文風情和生活態度。

美食美酒節的焦點活動之一，墨爾本銀行世界最長午餐。（澳洲維多利亞州旅遊局提供）

吸引上千名饕客爭相參加的墨爾本銀行世界最長午餐是每年墨爾本美食美酒節的焦點活動之一。今年邁入二十八週年，大會特別邀請三名星級廚師Stephanie Alexander、Jacques Reymond 和 Philippe Mouchel合力打造頂級美食盛宴。活動將於2020年3月20日國庫花園舉行。上千名的食客在綠意盎然的花園環境，與來自全球的美食家共享美酒佳餚。

墨爾本美食美酒節吸引美食愛好者一同聚集，享受美酒佳餚。（澳洲維多利亞州旅遊局提供）

美國《紐約時報》星級專欄美食作家Alison Roman幽默風趣與平易近人風格，以及其不做作烹煮心得和食譜一直廣受歡迎，她這次獲墨爾本美食美酒節專程邀請到訪澳洲，以她的新書《Nothing Fancy》作為靈感，舉辦了輕鬆聚會，與美食愛好者聚首，一抒她對美酒佳餚的獨特見解，以及分享煮食的樂趣。

每年美食美酒節期間，墨爾本各處盡是各式精彩活動，其中Global Dining Series更是深受美食愛好者愛戴。活動匯集世界多國廚藝巨星與墨爾本當地餐廳攜手合作，專程為墨爾本美食美酒節打造創意前衛的料理，讓慕名而來的美食家能夠在一個地方，就嘗遍世界各地的味道。，參加節慶同時可以到訪墨爾本周邊地區和維多利亞州的各地的釀酒廠與酒窖，認識創新的食品生產商，探索和發掘維多利亞的地區美食文化。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)