108學年HVL高中排球甲級聯賽本周四起將在台北和平籃球館進行進行決賽，高中男生組豐原高商要挑戰史無前例的7連霸，高中女生組東山高中則要問鼎4連霸，兩隊隊長蓄勢待發，要努力幫助球隊穩住霸主地位。

排球總決賽賽制和周日剛落幕的籃球不同，最後6強戰績最好的兩隊直接晉級4強，以逸待勞等待4強對手出爐，豐原高商能以種子之姿少打一場，等著華僑高中和內湖高工的勝方來挑戰，豐商隊長吳國強表示：「扛著學長留給我們的連霸任務當然壓力不小，不過教練都會開導我們放下這個紀錄、專心應戰。」

豐商跨季50連勝本季在複賽階段被內湖高工中斷，吳國強坦言壓力釋放、全隊重新開始，「我們心態都準備好了，除了要對內湖高工討回來，也要努力延續連霸。」

東山高中隊長孫嬿筑表示，球隊決賽前針對防守跟攔網多加強，「我們需要場上多溝通，讓節奏打起來更流暢，至於連霸壓力我覺得還好，只要我們好好發揮，相信離目標會更近。」

孫嬿筑的妹妹洪詩涵是雙十國中女排隊隊長，雙十國中也打進到JHVL最後6強，孫嬿筑鼓勵妹妹可以多點霸氣，扛起帶領球隊的責任。

因為新冠肺炎疫情，HVL比照其他學生聯賽防疫措施，不開放觀眾進場，但各隊包括選手、教練、隊職員及家長，每隊可以50人入場，進場前所有球隊、工作人員都要量體溫、消毒手部，體溫超過37.5度就不能進場，出入口設置紅外線體溫感測儀監控，每日首場和最後一場比賽前後進行場館清潔，球員休息室也會在每場使用後加強消毒，確保提供參賽球隊安全無虞的比賽環境。

對於沒能在觀眾歡呼聲下打重要的決賽，吳國強說：「沒有加油團聲援確實可惜，不過因為疫情也只能先這樣。」

(中時 )