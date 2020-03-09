鹿港鎮公所後方9號倉庫安裝旺旺水神抗菌液製造機，今天上午9時30分首度開放民眾供民眾自備容器免費領取，立刻吸引鎮民大排長龍踴躍前來等候，250公升迅速秒殺。（謝瓊雲攝）

水神次氯酸抗菌液終於來了！旺旺水神公司在鹿港鎮公所後方倉庫設置水神生成機，鹿港鎮長許志宏8日在臉書宣布消息後，9日上午一開放領取就大排長龍，公所趕緊宣布在平日上午、下午之外，再增加傍晚第三個時段，方便民眾領取。

新冠肺炎疫情延燒，全民防疫成為長期大作戰，勤洗手、勤擦拭家具進行環境消毒，酒精、次氯酸水都成為熱門搶手防疫物資，目前旺旺水神在彰化縣政府七個局處捐借設置水神抗菌液製造機，讓民眾免費領取。

許志宏表示，在縣府和公所積極爭取下，旺旺水神公司同意免費再增設一台機台，公所已選擇在後方9號倉庫內完成機台裝設，還加裝水龍頭到戶外方便民眾自備不透光空瓶容器盛裝。

許志宏表示，旺旺水神共免費提供4瓶水神專用電解液，約可產生8公噸微酸性電解次氯酸水，民眾領取後，不需稀釋即可使用在清潔環境及擦拭傢俱，是最佳抗疫清潔用品。

公所指出，每日每人限領1公升，上午因索取太踴躍，兩小時不到250公升迅速用完。除原本周一至周五上午9時30分、下午2點30分，各提供250公升，另再追加傍晚5點45分、120公升，領完為止。

(中時 )