鶯歌文化路鴿舍火警 幸好鴿子放飛 17:252020/03/09 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鶯歌文化路鴿舍9日下午傳出火警，所幸消防隊立刻到場，在20分鐘內將火勢撲滅，現場無人受傷。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市鶯歌文化路一棟3層樓鴿舍下午4時許傳出火警，消防隊出動4分隊1中隊前往滅火，於20分鐘內撲滅火勢，經確認後無人傷亡，鴿子也都被主人放出，詳細的起火原因仍須進一步調查釐清，消防局也請民眾用火、用電時要注意安全。 (中時 ) #烤乳鴿火警 #文化路 #鴿舍 #鶯歌 #消防隊 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 提升救災效能 苗栗縣消防局成立無人機隊 15:112020/03/05 生活 救護車改裝隔離艙 嘉義縣全複製 04:102020/03/06 地方新聞 芳苑塑膠工廠烈焰狂燃 38歲員工命喪火窟 16:432020/03/07 社會 國道中山高火燒車 消防局到場撲滅 21:262020/03/07 社會 芳苑塑膠廠大火 1員工喪命 04:102020/03/08 地方新聞 消防隊自製消毒櫃 出勤有保障 04:102020/03/09 地方新聞 掃墓小心餘火 謹記4不2記得 04:102020/03/09 地方新聞 五股煙火廠爆炸4死38傷 判賠1053萬元 11:152020/03/09 社會 初登百岳疑高山症作祟 台中消防啟動「複式通報機制」救命 11:372020/03/09 社會 宜蘭壯圍火警 1婦人不治 15:432020/03/09 社會 社會熱門新聞 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 下身赤裸倒路邊 桃園酒店妹斷片 清醒第一眼見到他 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 爆乳網美火炎山懸崖拍照 網：唐三藏帶你西方取經 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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