新北市鶯歌文化路一棟3層樓鴿舍下午4時許傳出火警，消防隊出動4分隊1中隊前往滅火，於20分鐘內撲滅火勢，經確認後無人傷亡，鴿子也都被主人放出，詳細的起火原因仍須進一步調查釐清，消防局也請民眾用火、用電時要注意安全。

(中時 )