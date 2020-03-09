義大利籍郵輪「歌詩達幸運號」（Costa Fortuna）日前試圖停靠馬來西亞及泰國皆遭拒，新加坡今（9）日稍早證實，該郵輪將在10日停靠新加坡，全員將在接受健康檢查後下船。

歌詩達幸運號因為船上有64名義大利遊客，馬來西亞、泰國等擔心染疫，拒絕讓其靠岸，在海上漂泊數日終於獲得新加坡點頭，准其10日停靠新加坡，乘客、工作人員將全數接受健康檢查，若有出現發燒或其他呼吸道疾病症狀的乘客，新加坡當局將對其進行新冠病毒篩檢。

歌詩達幸運號3日自新加坡啟航，6日原定在泰國普吉島靠岸遭拒，7日前往馬來西亞檳城停靠同樣遭拒絕，目前正返回新加坡，預計10日靠港。

歌詩達幸運號宣稱，目前船上的所有旅客並未出現發燒或其他呼吸道症狀。新加坡海事及港務管理局和旅遊局發表的聯合聲明表示，船上的醫生將對乘客和船員進行檢查，確認所有人員皆健康，才會讓其下船。

根據新加坡郵輪中心以及新加坡濱海灣郵輪中心的網站顯示，下週仍有至少3艘郵輪將停靠新加坡，截至本月底至少13艘郵輪將停靠新加坡。

新加坡至9日下午為止，累計150例確診，其中90人已康復。

(中時 )