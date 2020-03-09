麗豐-KY(4137)受新冠肺炎疫情影響實體通路消費氛圍減緩，2月營收為新台幣1.25億元，年減56.59%，前2月營收3.6億元，年減50.43%。

麗豐指出，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，旗下主營通路「克麗緹娜」加盟店、「雅樸麗德」醫美診所、「RnD美甲美睫」因實體通路消費氛圍減緩，故衝擊2月營收表現。麗豐說，生產線已在2月11日開始恢復生產排程，另包括培訓中心、醫美通路也有應變的各項舉措，顯示公司內部優質的管理效能。截至2月底，約有4成的店家開始下單出貨，三月份開始出貨的店家也正增加中。

展望2020年第一季，麗豐-KY致力透過各項管理應變機制及業務行銷策略，期望將外部特殊因素影響營運的程度降至最低，子公司克麗緹娜(大陸)貿易公司今年來自於上海稅務當局核發的財政補貼收入人民幣2,519萬元在3月初已經入帳。

(時報資訊)