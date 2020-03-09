晟德(4123)連續第五年推出晟德人才培訓營並以「玩Game打怪」為主軸，將實習過程化身成新奇有趣的遊戲，鼓勵學生藉由不斷越級打怪、累積經驗值，最終闖關突破自我！即日起至4月12日止，2020年晟德人才培訓營正式開放報名，並釋出晟德、玉晟管顧、益安、順藥及博晟5家公司、總計20個熱門實習機會，涵蓋研發、製造、法規暨專案管理、人資、公關與事業發展等多元領域。

去年晟德人才培訓營吸引許多優秀學子爭相競逐，報名人數成長33%、錄取機率不到4%，競爭相當激烈。此現象顯示越來越多同學想要一窺生技產業的從業現場並思考跨界發展的可能。特別的是，錄取同學的科系來自生技專業(如醫藥、生命科學與醫務管理學系)和非生技領域(如企業管理、財務金融及外國語文系)的佔比約5.5：4.5，符合專案設計的期待，也讓不同背景的學生能在此平台中彼此衝撞、成長。

晟德是台灣最具指標性的生技旗艦集團，其轉投資企業包含生技創投、新藥研發、高階醫材與大健康事業等廣泛領域，業務範圍涵蓋藥品開發完整價值鏈。晟德人才培訓營之特色在於跨界人才養成計畫，除了緊扣著「產銷研發財」五大管理元素的一系列課程外，相較於一般生技公司或藥廠實習僅能接觸到單一公司、產品或服務，晟德人才培訓營提供年輕學子更多的選擇。

(時報資訊)