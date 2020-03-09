廣豐(1416)今天舉行重大訊息說明會，為求營運轉型、活化資產並充實長期轉型營運資金，廣豐今天董事會決議出售廣豐新天地購物中心，並透過公開標售方式徵求買受人，一旦處分廣豐新天地購物中心後，後續仍會回租購物中心，不過董事會相關決議仍須經由股東會同意才能執行。

廣豐規劃於5月27日舉行股東會，討論出售資產案，一旦順利通過出售案，最快於下半年公開標售購物中心。底標價格以不低於新台幣45億元，另外看準看準台灣老齡化社會所衍生的醫學商機，廣豐二期將改設醫療產業。

廣豐指出，為求營運轉型、活化資產並充實長期轉型之營運資金，公司及寶豐分別於109年3月9日董事會決議出售廣豐新天地購物中心，並擬透過公開標售方式徵求買受人。寶豐將於處分廣豐新天地購物中心後租回該購物中心全部，以購物、休閒、娛樂、飲食、文化等五大機能，持續滿足民眾日常生活及闔家休憩需求，以保留及傳承良好管理商場經驗及維持廣豐新天地購物中心對大眾之服務。

此外，針對廣豐新天地購物中心第二期建築，廣豐將聘請邱文祥醫學博士籌組專業顧問團隊，進行醫療產業之市場及法令可行性評估，以期增加公司整體營收及提升獲利能力。

廣豐為求慎重，特別委員會已就本案委請獨立專家展譽聯合會計師事務所黃秉程會計師出具不動產估價合理性複核意見書，針對本案之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報於董事會及股東會。

(時報資訊)