助防疫，台灣菸酒公司今（9）日表示，將捐出添加甘油，更保護皮膚的60ml「酒精清潔液」1萬瓶隨身瓶 ，給中央流行疫情指揮中心；另台酒預計12日推出500ml添加甘油「酒精清潔液」，於台酒自有135個通路販售，售價為100元。

台酒指出，新推出添加甘油「酒精清潔液」，加了甘油更保護皮膚，且包裝改為噴頭式，60ml小包裝可隨身攜帶，更為便利使用。而本於守護防疫人員健康，台酒將捐出60ml添加甘油的「酒精清潔液」1萬瓶，送予中央流行疫情指揮中心，提供防疫人員使用。

台酒董事長丁彥哲指出，為令民眾能以較平價的價格，消費到更具保護力的「酒精清潔液」，精省通路上架費及物流費，僅於台酒自有通路販售，500ml添加甘油的「酒精清潔液」，售價為100元，預計12日正式於台酒公司135個(全省酒廠展售中心、營業處、營業所)自有通路販售。

台酒表示，新推出的60ml、500ml「酒精清潔液」，由75度酒精調和甘油製作而成，不傷皮膚、更溫和，且其包裝為噴頭式，更加便利使用，對防疫人員長期大量使用更具保護作用。

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(中時 )