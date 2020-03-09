「尊重生命」！台中市動物保護防疫處本著尊重生命的精神，9日起與環境保護局合作，推動「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」；如接獲通報街道上有犬貓遺體，由各區清潔隊處理後，有寵物登記者由動保處通知飼主，無寵物登記者則委託專業寵物生命紀念業者集體火化，讓不幸亡故街道犬貓有尊嚴離開。

動保處指出，市府推出「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」，在接獲街道上有犬貓遺體後，先由各區清潔隊處理，並使用專用禮箱裝運至動物之家冰存，再由動保處人員確認犬貓遺體是否有寵物登記；有寵物登記通知飼主，若無則委託專業寵物生命紀念業者集體火化。

動保處表示，在處理街道犬貓遺體過程中，若發現飼主有任意棄置犬貓屍體或違反《動物保護法》情事，將依法查處。另提醒飼主應善盡責任，家中所飼養的寵物出入公共場所，應伴同在側，並使用鍊繩等防護措施，避免寵物在外遊蕩發生憾事。

動保處提醒，此作業流程是針對街道上不幸死亡的犬貓遺體，一般民眾自家飼養寵物過世，也不可任意棄置，民眾可依需求洽詢私人寵物生命紀念業者妥善處理，也可送至台中市動物之家，後續交由專業寵物生命紀念業者辦理集體火化。

(中時 )