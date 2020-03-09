東森電視新戲《姊妹們 追吧》近日釋出首波前導預告，預告中分別講述四位不同年齡層主演張允曦(小8)、柯淑勤、陳珮騏、劉宇珊，對時下最夯的追劇、追男人等不同事物的各種追求。9日釋出的「追男人篇」預告中，四位主演化身職場女性，坤達則成為新進職場的帥氣小鮮肉，被幾位職場前輩們輪番示好，輕鬆幽默的節奏引起網友熱議。

柯淑勤把名諞塞進坤達胸部。（東森提供）

拍攝這支預告時，坤達與小8等人的互動笑料百出，坤達先被四個女生分別偷塞名片、殷勤獻咖啡、溫情送巧克力，不同年齡層女性各種明示與暗示接近。小8笑虧坤達一打四，一次被四女挑逗，老少通吃。坤達笑說：「因為她們的撩男招數都不一樣，所以對戲時我還真的有點緊張。像柯姐就是從一眼望去時，她就邊勾住我的眼神，邊把名片默默地往我胸前口塞，是一種經驗豐富的情場老手，柯姊的演技，光眼神讓我印象很深刻。」

坤達跟小8還要一見鍾情，兩人曖昧肩靠肩互望，眼神要帶有電流火花。但兩人到現場才知道有這個設定，所以反而有點害羞，小8還對眼對到臉紅。且明明是充滿粉紅泡泡的送咖啡橋段，為了緩解害羞，兩人竟還玩起交杯酒的姿勢搞笑對飲，勾著手說要這樣一起下場。讓導演直喊電流不夠強。

坤達、小8被說電力不足。（東森提供）

小8還虧坤達變成NG王，「因為前導預告比較情境式，其實跟劇中的設定不太相同。坤達之前都不會笑場，結果今天他NG超多次，剛開始跟我一對眼就笑場」。坤達則不甘示弱回擊：「是因為妳明明要用曖昧眼神看我，結果嘴巴張超大，拳頭都快可以塞進去了，我真的忍不住，這樣我是要怎麼跟妳一見鍾情啦。」引起現場一陣爆笑。

(中時 )