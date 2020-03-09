新人石承鎬（HAO）新歌〈酸酸的你〉由阿沁擔任製作人，錄製過程中，阿沁提供不少建議，讚賞HAO 是「一點就通的天生歌手」，最後僅花一天時間就完成。HAO於2019年因電影《你不是一個人》出道，接連而來的廣告邀約及戲劇演出，讓他順理成章地走上演員之路，不過，石承鎬一直沒有忘記音樂夢，在社群軟體PO文時因習慣會附上一個檸檬圖案，被粉絲䁥稱為「檸檬君」，而他的首支單曲〈酸酸的你〉也呼應這個綽號，將初戀的酸甜感唱出，讓大家從他的新歌中聽到戀愛的滋味和畫面。

新歌請來老師合作，首次進錄音室的石承鎬坦承：「第一次錄自己的單曲是有點緊張的，畢竟歌曲是用耳朵聽，跟演戲不同，無法立刻看到表情，所以情緒要放進歌詞和旋律中，這對我來說是個滿大的挑戰。」他笑說：「阿沁老師說唱到高音的時候眼睛要打開，其實這個很難耶！每一個字都要仔細的放進感情、注意咬字、節拍旋律也要對到；還有，呼吸！覺得唱歌是一個很忙的事情。」

阿沁則稱讚HAO是個悟性很高的學生，「學習力很強，是個一點就通的天生歌手，他在錄製歌曲前，就把歌曲旋律跟歌詞背得很熟，根本不像是個第一次錄歌曲的新人，再加上他這首單曲一天就錄完了！根本就完勝很多發片歌手」！期許他保持初心繼續努力。

石承鎬推出新單曲。（愛貝克思提供）

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