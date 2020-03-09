蔡康永近日接受《ELLE》雜誌3月號專訪，提及在演藝圈這麼多年，他從來沒有想過退休，因為這個職業太好玩了，「主持人是個非常安逸的工作，別人把他們最有趣的笑話帶到你面前來講；最好聽的歌聲帶到你面前來唱；最漂亮的衣服帶到你面前來穿。所以我的工作本身就已經很有樂趣了。」

蔡康永表示：「當我寫作的時候，雖然很苦，自己一個人在家裡寫作，真的很可怕，可是還是充滿樂趣。因為當你把講不清楚的一件事終於講清楚了，你就會覺得謝天謝地，你的痛苦是有收穫的。」他也坦言，「所以一個工作根本稱不上是很苦的人，如果還在想著退休，我覺得是很沒有禮貌、也不負責任的，而且相信對很多人來講，我根本早就在過退休生活吧！」

蔡康永最近迷上用手機下圍棋。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

蔡康永稱他最近迷上用手機下圍棋，從輸贏中學習樂趣，近幾年接連推出《蔡康永的說話之道》和《蔡康永的情商課》暢銷書，這樣的高情商，是童年就養成嗎？他淡然一笑，「小時候根本沒在想自己是什麼樣的人，比較好奇世界、好奇別人，而不是自己。」但家庭的耳濡目染，確實有所影響。「我的確在我爸媽身上看到，他們很在乎款待別人的時候，要讓別人覺得很自在很舒服，如果要被解釋為是『情商』的一個來源的話，應該是很明確的。」從小他就會在旁邊默默觀察父母的應對進退，反倒是父母很少告訴他，應該怎麼做。

(中時 )