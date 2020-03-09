北港朝天宮媽祖遶境，每年吸引上萬信眾，今年因防疫決定停辦。（本報資料照片）

雲林縣北港朝天宮每年農曆3月媽祖遶境活動，已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，每年吸引上萬人潮，今年廟方因應新冠肺炎疫情，9日舉行董監事會議，決定今年停辦這場宗教嘉年華，全力配合中央防疫。

建廟300餘年的北港朝天宮媽祖廟香火鼎盛，是國內外媽祖宗教信仰重鎮，每年農曆3月19至23日媽祖遶境北港鎮，來自國內外的神轎與藝陣綿延數公里，是最具台灣特色的宗教嘉年華，2011年由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」。

今年因爆發新冠肺炎疫情，各界都非常關心媽祖遶境是否如期舉行，有人建議減少遶境藝陣與參與人數，也有人認為疫情持續延燒，應該停辦以策安全，朝天宮廣納各方意見後，9日舉辦董監事會議進行討論，最後決定停辦遶境活動。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，為了防疫，苗栗白沙屯拱天宮已宣布今年停止到朝天宮進香，北港媽祖遶境活動每年吸引上萬信眾參與，家戶都會辦桌宴客，真人藝閣更是吸引人潮聚集，增添防疫難度，經董監事開會討論，為了配合中央防疫工作，決議停辦1年，1975年也曾因故取消遶境。

信眾指出，今年北港媽祖遶境適逢星期六，原本已計畫好要邀請親朋好友來同樂，沒想到新冠肺炎確診人數不斷增加，大家也很擔心被傳染，得知遶境停辦雖然感到遺憾，但也會全力配合，希望媽祖保佑疫情趕快消散。

雲林縣土庫鎮順天宮媽祖廟今年也決定停辦祈安遶境活動，並把活動籌備經費22萬元捐給土庫國小等5所學校，購買消毒水、口罩等防疫物資，主委吳明貴說祈安遶境活動已有180餘年歷史，從未停辦過，但為防疫，開會討論後決定停辦，改為捐款抗疫宣揚媽祖慈悲濟世精神。

(中時 )